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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Двое детей погибли при пожаре в жилом доме под Иркутском

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме под Иркутском
пожар, pixabay.com
В жилом двухквартирном доме в Иркутской области произошел пожар. Согласно последней информации МЧС России, в результате случившегося погибли двое детей погибли, одной девочке удалось спастись.
 
Пожар случился сегодня утром в доме, расположенном на улице Кирова в селе Хомутово Иркутской области.
 
К настоящему моменту пожар ликвидирован. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалась пятилетняя девочка. Еще двое детей погибли.
 
Подчеркивается, что в момент случившегося в дома были только несовершеннолетние – их родители уехали провожать гостей и оставили детей одних.
ЕТ

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