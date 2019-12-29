Двое детей погибли при пожаре в жилом доме под Иркутском

В жилом двухквартирном доме в Иркутской области произошел пожар. Согласно последней информации МЧС России, в результате случившегося погибли двое детей погибли, одной девочке удалось спастись.

Пожар случился сегодня утром в доме, расположенном на улице Кирова в селе Хомутово Иркутской области.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалась пятилетняя девочка. Еще двое детей погибли.

Подчеркивается, что в момент случившегося в дома были только несовершеннолетние – их родители уехали провожать гостей и оставили детей одних.