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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Чувашии рецидивист пытался продать ворованный телефон полицейским

, 16:24 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: МВД по Чувашской республике

В Чувашии рецидивист пытался продать ворованный телефон полицейским
фото: pixabay.com

Чувашская полиция поймала ранее судимого 52-летнего мужчину. Он ограбил женщину, а потом пытался продать похищенный у нее телефон оперативникам. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Он и попался сразу на выходе из спецприемника. Туда житель Моргаушского района Чувашии попал по административной статье. Оказавшись на свободе, он напал на 54-летнюю жительницу Чебоксар и сбежал.

Пострадавшая обратилась в полицию. Личность нападавшего была установлена. Оперативники предположили, что грабитель отправился домой, в Моргаушский район.

Подозреваемого заметили на остановке общественного транспорта. Когда оперативники к нему подошли, тот не понял, что это были сотрудники полиции и предложил им купить похищенный телефон.

«Ударил женщину — ограбил», — пояснил задержанный, уже когда его поймали: «Сумку забрал и все».

Подозреваемый ранее был судим. Первый срок он получил в 2008 году. Тогда он совершил кражу.

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