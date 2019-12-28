Самолет с 200 пассажирами экстренно садится в Екатеринбурге

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28 декабря 2019, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Самолёт «Уральских авиалиний», на борту которого находятся 200 человек, совершает экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Приземление запланировано на 14:30 по мск.

Отмечается, что до посадки самолёт вырабатывает топливо в небе над Екатеринбургом. В экстренных службах рассказали, что на самолете произошла неисправность одной из систем.

«Приземление в 14.30 по московскому времени запланировано. Техническая неисправность одной из систем, но ничего серьезного. SOS не давали экстренным службам», - сообщил источник.