В Воркуте мужчина застрял в форточке и насмерть замерз

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28 декабря 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КомиОнлайн

Фото: pixabay.com

В полицию Воркуты 23 декабря поступило сообщение о застрявшем в форточке мужчине на первом этаже дома по улице Дмитрова. Предполагается, что житель города в состоянии алкогольного опьянения решил выбраться из квартиры.

В местном отделе СУ СК по Республике Коми сообщили, что сняли 56-летнего мужчину с окна, он находился в тяжелом состоянии. Прибывшие врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь горожанина. Согласно предварительной оценке, смерть наступила из-за общего переохлаждения организма. По факту произошедшего организована проверка, выясняются все обстоятельства.