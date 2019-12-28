На одной из станций московского метро пенсионера неизвестный ранил ножом

Неизвестный ранил ножом пенсионера на станции московского метрополитена "Шаболовская". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Происшествие произошло 27 декабря в 22:45. От граждан поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на станции метро. Прибывшими на «Шаболовскую» сотрудниками полиции обнаружен пенсионер.
Пострадавший госпитализирован с колото-резаным ранением, ему оказывается медицинская помощь.
По факту случившегося уже идет проверка, все обстоятельства устанавливаются.
«Шаболовская» — станция Московского метрополитена. Расположена на Калужско-Рижской линии, между станциями «Октябрьская» и «Ленинский проспект».