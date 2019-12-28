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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Петербурге мужчина поджег дом, в котором жил

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Петербурге мужчина поджег дом, в котором жил
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге житель Пушкинского района поджег дом своей сестры, которая отказалась дать ему тысячу рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

40-летний мужчина и сам проживал в том же доме, что и сестра. В состоянии алкогольного опьянения он угрожал всем жителям, что подожжет дом, и вымогал у родственницы тысячу рублей. После отказа он облил стену здания горючим растворителем, а затем поджег. Отмечается, что стена обгорела незначительно, пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

АБ

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