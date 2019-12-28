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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Три российские пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Три российские пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод
Фото: pixabay.com

На Урале три бабушки-пенсионерки предстали перед судом из-за того, что организовали нелегальное производство спиртных напитков. Женщины тайно возобновили работу закрытого ликеро-водочного завода.

Инцидент произошел в Верхнеуральске. Отмечается, что завод прекратил свою работу и был законсервирован в 2016 году. По версии следствия, пенсионерки наняли местных жителей в качестве рабочих и начали производство алкоголя. Менее чем за полгода они выпустили более 40 тысяч бутылок водки, стоимость которых перевалила за 7 миллионов рублей. Ущерб правообладателей оценили в 540 тысяч.

Женщинам вменяют три статьи Уголовного кодекса: нелегальное производство алкоголя, использование чужого товарного знака и использование поддельных спецмарок.

АБ

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