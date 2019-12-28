В Омске столкнулись маршрутка и

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28 декабря 2019, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

В Омске произошло столкновение маршрутки и "Камаза". Пострадали семь человек.

Сообщение о происшествии в районе Ленинградской площади поступило в дежурную часть полиции в 4:40 по московскому времени.

Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса допустил столкновение с автомобилем. На фотографиях с места аварии видно, как маршрутка врезалась в попутный "Камаз".

Пока известно: за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса. На месте ДТП работают экстренные службы.