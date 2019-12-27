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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ: на севере Москвы угнали автомобиль Сталина

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: на севере Москвы угнали автомобиль Сталина
фото: соцсети

Полиция Москвы устанавливает обстоятельства похищения раритетного автомобиля ЗИС, который, предположительно, принадлежал Иосифу Сталину. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным издания Baza, шестеро воров проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор и увезли. Согласно документам, данное ТС принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

Бронированный автомобиль ЗиС-115 - пулевзрывозащищенная версия лимузина ЗиС-110. Он был выпущен по личному заказу Иосифа Сталина тиражом в 56 экземпляров и является одним из самых редких отечественных авто.

АС

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