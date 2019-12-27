Сроки получили трое обвиняемых в мошенничестве на космодроме Восточный

Дзержинский районный суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу колонии Николая Баланцева, Ивана Локтева и Павла Бартоша, которые обвиняются в мошенничестве в ходе строительства космодрома Восточный.

Фигуранты дела были освобождены сразу после оглашения приговора, так как было учтено время, которое они провели в СИЗО.