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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сроки получили трое обвиняемых в мошенничестве на космодроме Восточный

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сроки получили трое обвиняемых в мошенничестве на космодроме Восточный
суд, pixabay.com
Дзержинский районный суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу колонии Николая Баланцева, Ивана Локтева и Павла Бартоша, которые обвиняются в мошенничестве в ходе строительства космодрома Восточный.
 
Фигуранты дела были освобождены сразу после оглашения приговора, так как было учтено время, которое они провели в СИЗО.
 
Баланцев, Локтев и Бартош, как установил суд, находясь на управляющих должностях в ЗАО "Трансинжиниринг", похитили средства ГУП "Дальспецстрой России" в ходе возведения пожарного депо на космодроме. Расследование дела велось несколько лет. В сентябре текущего года меру пресечения всем троим изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде.
 
В общей сложности связи с растратами и хищениями на Восточном были были заведены десятки уголовных дел. 
 
ЕТ

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