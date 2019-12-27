Маршрутка врезалась в столб в Подмосковье

В городском округе Богородский Московской области маршрутное такси врезалось в мачту освещения. Представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате случившегося пострадали три человека.

Подчеркивается, что один из пострадавших – ребенок шести лет. Все граждане, получившие травму, доставлены в центральную районную больницу городского округа Богородский. Данных об их состоянии в СМИ пока не поступало.

На месте дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.