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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Маршрутка врезалась в столб в Подмосковье

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Маршрутка врезалась в столб в Подмосковье
машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В городском округе Богородский Московской области маршрутное такси врезалось в мачту освещения. Представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате случившегося пострадали три человека.
 
Подчеркивается, что один из пострадавших – ребенок шести лет. Все граждане, получившие травму, доставлены в центральную районную больницу городского округа Богородский. Данных об их состоянии в СМИ пока не поступало.
 
На месте дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
ЕТ

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