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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Иваново подросток неделю назад ушел из школы и не вернулся

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иваново подросток неделю назад ушел из школы и не вернулся
сотрудник полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press
В Иваново подросток неделю назад ушел из школы и до сих пор не вернулся домой. Сотрудники СК РФ днем в пятницу, 27 декабря, сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
 
В минувшую пятницу, 20 декабря, около 10 часов утра школьник 2005 года рождения самовольно покинул учебное заведение на улице Окуловой города Иваново. До настоящего момента его местонахождение не установлено. Дело было заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".
 
Сейчас поисками подростка занимаются сотрудники полиции и волонтеры.
ЕТ

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