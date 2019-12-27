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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

СМИ: Новосибирске кондуктор выгнал 10-летнюю девочку из автобуса в мороз на пустыре

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

СМИ: Новосибирске кондуктор выгнал 10-летнюю девочку из автобуса в мороз на пустыре
салон автобуса, pixabay.com

В сети появилась информация о том, что кондуктор автобуса в Новосибирске высадил 10-летнюю девочку из автобуса на мороз, так как у нее не было при себе справки школьника. Ребенок остался один на улице.

Данные об инциденте предоставила мать школьницы. По ее словам, 25 декабря, кондуктор автобуса номер 13 выгнал четвероклассницу из салона на остановке "ТЭЦ-5". У девочки при себе была карта учащегося, и та показала ее кондуктору, однако он отказался принимать ее без справки из школы. Женщина подчеркнула, что кондуктор имеет право просить предъявить справку, однако с его стороны выгонять ребенка на пустырь в темное время суток было категорически неправильным. Ребенок никому не мог позвонить, поскольку телефон был разряжен.

Школьницу подобрал водитель другого автобуса и бесплатно довез до нужной остановки. Мать девочки хочет привлечь кондуктора к ответственности.

ЕТ

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