Пассажир рассказал подробности инцидента с самолетом в Шереметьево

Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", который ранее сегодня выкатился на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал подробности случившегося. По его словам, все ощутили резкую остановку.

Пассажир отметил, что его соседи по креслам по инерции отклонились от спинок, а некоторые даже ударились головами. Сразу после этого экипаж объявил эвакуацию через задние двери самолета. Мужчина уточнил, что в результате выкатывания со взлетно-посадочной полосы воздушное судно сильно накренилось, а переднее шасси наполовину погрузилось в грунт.

Ранее сегодня сообщалось, что самолет, который должен был вылететь из Москвы в Самару, выкатился на грунт в пределах перрона в Шереметьево. На борту были 74 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.