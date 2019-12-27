Маршрутка загорелась в Санкт-Петербурге

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелась маршрутка. Согласно последним данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в момент инцидента в салоне транспортного средства не было пассажиров.

Отмечается, что происшествие случилось сегодня около 8.30. Установлено, что маршрутка двигалась на конечную остановку в город Пушкин. В какой-то момент произошло возгорание моторного отсека. Водитель успел оперативно покинуть транспортное средство.

Машину быстро потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента.