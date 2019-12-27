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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На Дмитровском шоссе столкнулись 18 автомобилей

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести Подмосковья

На Дмитровском шоссе столкнулись 18 автомобилей
Фото: соцсети

В Подмосковье на 45 километре автодороги А-104 «Дмитровское шоссе» столкнулись сразу 18 машин. Причиной аварий называют сильный гололед и обледенение дорожного покрытия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что на Дмитровском шоссе случилось сразу 9 аварий. ДТП произошли около 7:50 утра из-за обледенения моста. Согласно имеющейся информации, транспортным средствам был причинен сильный ущерб, однако никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, сообщили в ведомстве.

АБ

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