Капитан самолета, разбившегося в Алма-Ате, погиб

Марат Муратбаев – капитан самолета, разбившегося в Алма-Ате, числится в списке погибших. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 27 декабря, в пресс-службе комитета по ЧС МВД Казахстана.

Ранее сегодня стало известно, что самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата – Нур-Султан, на борту которого находились почти 100 человек, во время взлета потерял высоту, вследствие чего пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Впоследствии в генконсульстве сообщили, что граждан России на борту разбившегося летательного аппарата не было. Согласно последним данным, жертвами крушения стали 14 человек, еще 66 доставлены в больницы.