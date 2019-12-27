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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Капитан самолета, разбившегося в Алма-Ате, погиб

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Капитан самолета, разбившегося в Алма-Ате, погиб
крыло самолета, pixabay.com
Марат Муратбаев – капитан самолета, разбившегося в Алма-Ате, числится в списке погибших. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 27 декабря, в пресс-службе комитета по ЧС МВД Казахстана.
 
Ранее сегодня стало известно, что самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата – Нур-Султан, на борту которого находились почти 100 человек, во время взлета потерял высоту, вследствие чего пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием.
 
Впоследствии в генконсульстве сообщили, что граждан России на борту разбившегося летательного аппарата не было. Согласно последним данным, жертвами крушения стали 14 человек, еще 66 доставлены в больницы.
ЕТ

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