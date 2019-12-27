Самолет, выкатившийся на грунт в Шереметьево, не поврежден

Самолет, выкатившийся на грунт в московском аэропорту Шереметьево, не поврежден, а пассажиры высадились штатным способом через заднюю дверь. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

Установлено, что в ходе движения воздушного судна по рулежной дорожке случилось выкатывание транспортного средства на грунт. В результате случившегося ни один человек не пострадал. Подчеркивается, что инцидент никак не отразился на графике работы Шереметьево.