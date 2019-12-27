//Происшествия 13+
Самолет, выкатившийся на грунт в Шереметьево, не поврежден
27 декабря 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
27 декабря 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Борьба США против строительства газопровода «Северный поток - 2» может привести к началу вооруженного конфликта. Такой вариант развития событий допустил Александр Рар,…
В мире
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в пятницу, 27 декабря, рассказал, какова доля газа из РФ в Европе. По его словам, доля России в общем потреблении газа в Европе составляет 45%.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в пятницу, 27 декабря, рассказал, какова доля газа из РФ…
О том, как экс-министр обороны Анатолий Сердюков вышел из тени…
Похоже, антироссийская риторика Варшавы и особенно уравнивание…
Телевизор он точно смотрит. Бывает, что знакомится и с новинками кино…
В уходящем году в отечественной авиации свершилось достаточно много…
Весь минувший год «АН» оставались одним из немногих изданий в нашей…
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
В преддверии Нового года витрины наполняются призывами: «Три берёшь…
Ситуация в зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает оставаться напряженной. Об этом рассказал Игорь Стрелков, бывший министр обороны…
Завершающая рабочая неделя в уходящем 2019 году будет двухдневной. Понедельник и вторник, 30 и 31 декабря - рабочие дни. В Роструде напомнили, что…
Непознанное
Ежедневно многие из нас пользуются услугами Московского метрополитена: никаких пробок в туннеле, четкое определение времени прибытия в точку В. Из…
В СМИ заговорили о романе между Дженифер Энистон и Брэдом Питтом. В последнее время актеры проводят много времени вместе и «ощущают удивительное…
«Все трассы забиты украинками» — львовянин рассказал о жизни в Моск...
Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", который ранее сегодня выкатился на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал подробности случившегося. По его словам…
Вооруженный конфликт на территории Донбасса будет заморожен на сто лет. Соответствующий прогноз на своей странице в социальной сети Facebook разместил Александр Охрименко…
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя модель Анастасия Костенко рассказала подписчикам, что сломала руку. Девушка находится на последних сроках беременности.
Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного…
Психолог Сергей Ланг рассказал, как поддерживать новогоднее настроение без привычного снега. В некоторых российских регионах стоит по-осеннему теплая, но пасмурная погода…
Шоу-бизнес
В правоохранительных органах Москвы рассказали, что телеведущей и певице Ольге Бузовой может грозить тюремное заключение или общественные работы.
Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, обозначили скрытые симптомы инфаркта миокарда. Информация по данной теме содержится в материале, который появился некоторое…
Наибольшую угрозу для здоровья сердца человека среди спиртных напитков представляют алкогольные коктейли. К соответствующему выводу пришли доктора, говорится в заметке…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал информацию о вырезанном эпизоде с его участием из культового рождественского фильма "Один дома-2"…
Происшествия
В Подмосковье на 45 километре автодороги А-104 «Дмитровское шоссе» столкнулись сразу 18 машин. Причиной аварий называют сильный гололед и обледенение дорожного покрытия.
Людей, которые рождены под знаками Водолея, Весов и Близнецов, ожидают финансовые потери в наступающем году. Об этом заявили астрологи, говорится в гороскопе, который…
Происшествия
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелась маршрутка. Согласно последним данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в момент инцидента в салоне…
Обозначены ранние признаки лейкемии, на которые люди в большинстве случаев не обращают внимания. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты…
Происшествия
Марат Муратбаев – капитан самолета, разбившегося в Алма-Ате, числится в списке погибших. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 27 декабря…
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования всем родным и близким погибших при крушении лайнера Fokker-100 недалеко от Алма-Аты. Он заверил, что…
Мэр Херсона Владимир Николаенко сделал резонансное заявление. По словам политика, исконно русскими землями являются болота под Москвой, а Причерноморье не имеет к России…
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко согласился провести поединок с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Дата предстоящего боя еще…
Самолет, выкатившийся на грунт в московском аэропорту Шереметьево, не поврежден, а пассажиры высадились штатным способом через заднюю дверь. Об этом заявили…
Из бизнес-центра, расположенного на северо-востоке Москвы похитили около 10,5 миллионов рублей. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы…
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков утром в пятницу, 27 декабря, предупредил москвичей и гостей столицы, что сегодня в городе будут дождь, мокрый…
Происшествия
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт. Отмечается, что это произошло в пределах взлетно-посадочной полосы.
Стало известно число жертв при крушении самолёта в Алма-Ате. Борт авиакомпании Бек Эйр потерпел крушение при вылете. Лайнер пропал с радаров в 7.22 по местному времени…
В Гидрометцентре предупредили жителей и гостей столицы об опасной погоде. Помимо сильного тумана в Москве в пятницу утром будет также и сильный гололед, сообщили…
В «Госзнаке» заверили, что на российских денежных купюрах нет инфекций. Ранее в СМИ появилась информация о том, что бумажные деньги могут стать причиной заболевания…
Общество
В Русской православной церкви изменили правила крещения. Теперь креститься и поминать православных разрешено под именами «иностранных» святых. Ранее существовавшие…
Общество
Свидетели крушения самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алматы выкладывают в соцсетях фото и видео с места происшествия. По словам одного из очевидцев, авиалайнер…
Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Летучая рассказала, что подала судебный иск к каналу НТВ на сумму 50 миллионов рублей. «Пускай эти люди со своей злостью живут. Я всегда буду выступать…
Культура
Художественного руководителя Московского театра "Современник" Галину Волчек похоронят в воскресенье, 29 декабря. Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в четверг…
В ночь с 24 на 25 декабря сгорела могила рэпера Децла на Пятницком кладбище. «Вот так кто-то решил поздравить меня с Рождеством — сжег могилу моего сына. Кто эти люди…
Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий…
Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ выясняет детали, связанные с ДТП с автобусом в Липецкой области, в результате которого, по предварительным данным…
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге для журналистов рассказала, что Российская Федерация зеркально ответит на санкции…
В четверг вечером на 356-м километре трассы М-4 Дон неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся…
Капитан "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Александр Овечкин со своей супругой Анастасией Шубской побывал на рождественском приеме, устроенном президентом Соединенных штатов…
Мнение
В среду вечером ведущий программы «Время», анонсируя репортаж о встрече Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, сказал, что ему очень хотелось бы произнести…
В четверг, 26 декабря, в возрасте 86 лет скончалась художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой…
В реке Мойке почти два месяца спустя были обнаружены ноги убитой 7 ноября и расчлененной Анастасии Ещенко. Об этом в четверг сообщает "Мойка78" со ссылкой на источник…
Недавно общение автомобилисток в Севастополе закончилось серьёзной дракой. Одна из участниц конфликта попросила хозяйку автомобиля, перекрывшего ей выезд, перепарковать…
Глава Вашингтона Дональд Трамп считает, что ответственность за гибель мирных жителей в провинции Идлиб лежит на России, Сирии и Иране. Однако он полагает, что…
Общество
В день прибытия первого поезда из Москвы в Симферополь, который проехал по мосту через Керченский пролив, в крымской столице установили рекорд России.
Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, по какой причине правительство РФ в этом году не сделало 31 декабря выходным днем. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает Радио…
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с инициативой создания "новогоднего капитала"…
Народный артист РФ Олег Газманов поприветствовал участников акции «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт 29 декабря. Уже более 50 регионов страны готово…
В настоящее время российские инженеры работают над созданием новейшей ракеты наземного базирования, которая раньше размещалась только на кораблях. Об этом рассказал глава…
Немцы видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и России, Ким Чен Ыне и Владимире Путине, свидетельствуют данные опроса американской…
Общество
Больница в городе Богданович находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Российская глубинка, в которой вспыхнул скандал - работники больницы посмели рассказать…
Общество
Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал Общероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт…