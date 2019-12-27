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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Самолет, выкатившийся на грунт в Шереметьево, не поврежден

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Самолет, выкатившийся на грунт в Шереметьево, не поврежден
шасси, pixabay.com
Самолет, выкатившийся на грунт в московском аэропорту Шереметьево, не поврежден, а пассажиры высадились штатным способом через заднюю дверь. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
 
Установлено, что в ходе движения воздушного судна по рулежной дорожке случилось выкатывание транспортного средства на грунт. В результате случившегося ни один человек не пострадал. Подчеркивается, что инцидент никак не отразился на графике работы Шереметьево.
 
Отмечается, что пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом. Причины случившегося устанавливают специалисты.
ЕТ

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