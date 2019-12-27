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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Из московского бизнес-центра похитили более 10 миллионов рублей

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из московского бизнес-центра похитили более 10 миллионов рублей
рубли, pixabay.com
Из бизнес-центра, расположенного на северо-востоке Москвы похитили около 10,5 миллионов рублей. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.
 
В отдел полиции Марьина Роща обратился предприниматель, который сообщил о краже крупной суммы. Впоследствии было установлено, что неизвестный злоумышленник проник в кабинет офиса, подобрал коды к сейфу и забрал оттуда 10 миллионов 425 тысяч рублей.
 
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Устанавливается местонахождение вора.
ЕТ

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