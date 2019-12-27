Из московского бизнес-центра похитили более 10 миллионов рублей

Из бизнес-центра, расположенного на северо-востоке Москвы похитили около 10,5 миллионов рублей. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

В отдел полиции Марьина Роща обратился предприниматель, который сообщил о краже крупной суммы. Впоследствии было установлено, что неизвестный злоумышленник проник в кабинет офиса, подобрал коды к сейфу и забрал оттуда 10 миллионов 425 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Устанавливается местонахождение вора.