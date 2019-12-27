В Шереметьево самолёт выкатился на грунт

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27 декабря 2019, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт. Отмечается, что это произошло в пределах взлетно-посадочной полосы.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва-Самара, выкатился на грунт во время руления перед вылетом из аэропорта. На борту находилось 74 человека. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.

«Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт», - заявили в пресс-службе Шереметьево.