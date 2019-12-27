Стало известно число погибших при крушении самолета в Алма-Ате

//Происшествия 13+

27 декабря 2019, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Стало известно число жертв при крушении самолёта в Алма-Ате. Борт авиакомпании Бек Эйр потерпел крушение при вылете. Лайнер пропал с радаров в 7.22 по местному времени – спустя 17 минут после вылета.

"Он взлетел, сделал круг и упал", - рассказал свидетель о падении пассажирского самолета в Алматы

«В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14», - рассказали в мэрии Алма-Аты. Кроме того, пятеро человек отправлено в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Отмечается, что на борту находилось 100 человек: 95 пассажиров и 5 членов экипажа.