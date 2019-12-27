Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Стало известно число погибших при крушении самолета в Алма-Ате

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Стало известно число погибших при крушении самолета в Алма-Ате
Фото: pixabay.com

Стало известно число жертв при крушении самолёта в Алма-Ате. Борт авиакомпании Бек Эйр потерпел крушение при вылете. Лайнер пропал с радаров в 7.22 по местному времени – спустя 17 минут после вылета.

"Он взлетел, сделал круг и упал", - рассказал свидетель о падении пассажирского самолета в Алматы

«В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14», - рассказали в мэрии Алма-Аты. Кроме того, пятеро человек отправлено в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Отмечается, что на борту находилось 100 человек: 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

АБ

//картина дня

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в пятницу, 27 декабря, рассказал, какова доля газа из РФ в Европе. По его словам, доля России в общем потреблении газа в Европе составляет 45%.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в пятницу, 27 декабря, рассказал, какова доля газа из РФ…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Свидетели крушения самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алматы выкладывают в соцсетях фото и видео с места происшествия. По словам одного из очевидцев, авиалайнер…

//новости ан

//новости ан

В день прибытия первого поезда из Москвы в Симферополь, который проехал по мосту через Керченский пролив, в крымской столице установили рекорд России.

Народный артист РФ Олег Газманов поприветствовал участников акции «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт 29 декабря. Уже более 50 регионов страны готово…

Больница в городе Богданович находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Российская глубинка, в которой вспыхнул скандал - работники больницы посмели рассказать…

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал Общероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт…