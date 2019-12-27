В Казахстане при вылете из аэропорта Алматы рухнул самолет с 95 пассажирами на борту

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27 декабря 2019, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото со страницы Казахстанского клуба любителей авиации / Facebook

В Казахстане в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air. По предварительным данным, погибли в результате авиакатастрофы девять человек.

На борту самолета, вылетавшего рейсом №Z2100 Алма-Аты - Нур-Султан, находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Авиакатастрофа произошла в 7:22 по местному времени (3:22 мск). Самолет вылетел в 7:05, и в 7:22 пропал с радаров.

При взлете самолет потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием. Возгорания воздушного судна удалось избежать. На месте происшествия работают экстренные службы.

Генеральное консульство РФ в Алма-Ате проверяет информацию о наличии россиян среди пассажиров рухнувшего самолета.

В Комитете по ЧС МВД РК и ДЧС Алматинской области ДЧС г.Нур-Султан открыт телефон «Горячая линия» для оказания экстренной психологической помощи. А также в Комитете по чрезвычайным ситуациям работает оперативный штаб.

Номера телефонов:

Г. Нур-Султан: 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71,24-51-47

ДЧС Алматинской области: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18

КЧС МВД РК: 8 (7172) 53-32-84