В Балашихе у жительницы взорвался стеклянный стол

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26 декабря 2019, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: Pixabay

Жительница Балашихи пожаловалась на странное явление: после года эксплуатации взорвался стеклянный стол, купленный в одном из магазинов города. Эксперты объяснили инцидент физическими законами.

6500 рублей отдала гражданка за стол, который решил самоликвидироваться. "Я страшно испугалась, – поделилась женщина. – Стеклянная столешница стреляла осколками в разные стороны, будто в нее гранату кинули. В квартире сильно запахло химией, я лишь успела в шоке и в панике удрать из кухни", - сообщила потерпевшая.

"Если бы стол эксплуатировался правильно, такого бы не произошло. Дело в том, что к стеклу клеится алюминиевый либо стальной пятак, который соединяет столешницу с каркасом. Поскольку это металл, он имеет свойство сжиматься и расширяться. Если на стол ставили горячую посуду, то пятак нагревался, и это могло спровоцировать разрушение стола", - рассказал технолог Александр Абрашнев.