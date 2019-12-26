Страшная авария под Липецком: все пострадавшие - граждане Грузии

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26 декабря 2019, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ выясняет детали, связанные с ДТП с автобусом в Липецкой области, в результате которого, по предварительным данным, пострадали граждане Грузии. Смертельное ДТП в Липецкой области: на трассе опрокинулся рейсовый автобус

Глава Становлянского района, на территории которого вечером четверга произошла авария, Сергей Никитин сообщил журналистам, что все пострадавшие в смертельном ДТП под Липецком являются гражданами Грузии.

Как ранее сообщали "Аргументы недели", на 356-м километре трассы М-4 Дон неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся на обледеневшей дороге.