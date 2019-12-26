Смертельное ДТП в Липецкой области: на трассе опрокинулся рейсовый автобус

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26 декабря 2019, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В четверг вечером на 356-м километре трассы М-4 Дон неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся на обледеневшей дороге.

В Становлянском районе на трассе "Дон", где опрокинулся автобус, продолжается спасательная операция. В результате ДТП два человека погибли. В салоне находилось 19 человек, из которых двое - водители.

Прибывшие на место спасатели направили в Елецкую горбольницу № 1 семь взрослых. Из них 2 человека в тяжелом состоянии. Один ребенок находится в Елецкой детской больнице (сотрясение, рвано-ушибленная рана).

"Среди пострадавших один ребенок отправлен в больницу в Елец. В больницы отправили восемь человек. Всего в автобусе было 17 человек", - сказал собеседник агентства ТАСС, отметив количество пассажиров.