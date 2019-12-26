Иркутск: семья из-за аферистов осталась без денег и тайского отдыха

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26 декабря 2019, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В дежурную часть отдела ранее обратился 39-летний мужчина. Заявитель рассказал, что в канун праздников он с семьёй собрался на отдых в Таиланд. Через соцсети иркутянин нашёл пост о продаже путёвок. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, мужчина обсудил c якобы туроператором время вылета и перевёл 90 тысяч в качестве оплаты.

Однако на сайте авиаперевозчика иркутянин в списке пассажиров себя и своих родственников так и не увидел. В настоящее время аккаунт пользователя, с которым общался обманутый иркутянин, заблокирован, а номер телефона недоступен, – сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.