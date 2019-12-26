В Татарстане умер тигренок, обнаруженный в нарколаборатории

В Татарстане умер тигренок по кличке Луна, которую в феврале изъяли во время ликвидации нарколаборатории в Набережных Челнах. Животное содержалось в зооботсаде в Казани.
Отмечается, что после изъятия из нарколаборатории двухмесячного тигренка по решению главы Татарстана Рустама Минниханова отправили в мини-зоопарк конно-спортивной школы на «ответственное хранение». После необходимого лечения у животного начались осложнения.
«Во время обследования у Луны выявили катаракту, а после сделанной операции появились осложнения и другие заболевания. В результате тигренок умер», - рассказал источник.