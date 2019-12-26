В Татарстане умер тигренок, обнаруженный в нарколаборатории

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26 декабря 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Татарстане умер тигренок по кличке Луна, которую в феврале изъяли во время ликвидации нарколаборатории в Набережных Челнах. Животное содержалось в зооботсаде в Казани.

Отмечается, что после изъятия из нарколаборатории двухмесячного тигренка по решению главы Татарстана Рустама Минниханова отправили в мини-зоопарк конно-спортивной школы на «ответственное хранение». После необходимого лечения у животного начались осложнения.

«Во время обследования у Луны выявили катаракту, а после сделанной операции появились осложнения и другие заболевания. В результате тигренок умер», - рассказал источник.