В Мытищах в лесополосе нашли скелет

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26 декабря 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Фото: соцсети

В Городском округе Мытищи вблизи деревни Нагорная в лесополосе обнаружили человеческие останки в спортивной сумке. Согласно предварительной оценке, смерть наступила около года назад.

«25 декабря 2019 года в лесном массиве вблизи поселка Нагорное г.о. Мытищи в спортивной сумке обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около одного года», - сообщили на сайте СКР по Подмосковью.

Отмечается, что сотрудники СК начали комплекс мероприятий с целью установления личности убитого, а также выяснения обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.