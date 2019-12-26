Неизвестные напали на сотрудника Росгвардии

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26 декабря 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева возле его дома. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что здоровью мужчины ничего не угрожает.

«В субботу, 21 декабря, примерно в восемь часов утра Александр Кудрявцев, который занимает должность заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии, находясь на выходном, вышел из дома в гражданской одежде, и на улице на него напали двое неизвестных», - рассказал Грибакин.

Отмечается, что Кудрявцев смог дать отпор нападавшим и запомнил из приметы. Мужчина получил ушиб мягких тканей.