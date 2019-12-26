В Екатеринбурге девятиклассник напал с молотком на учительницу. Возбуждено уголовное дело

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26 декабря 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении школьника. Мальчик напал на учительницу с молотком. Об этом стало известно от пресс-службы следственного управления СКР по Свердловской области.

Подростка подозревают в покушении на убийство. Отмечается, что женщина сумела оказать ученику активное сопротивление. Это, в итоге, и спасло ей жизнь. Сейчас здоровью пострадавшей ничто не угрожает.

Причиной такого поведения ребенка вполне могли стать плохие оценки за четверть, потому что за день до случившегося нападавший должен был рассказать наизусть монолог Чацкого, но он не смог его выучить.

В настоящее время проводится комплекс действий по сбору и закреплению доказательств, чтобы наиболее точно установить обстоятельства происшествия.