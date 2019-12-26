В Воронежской области взорвался автомобиль главы района

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26 декабря 2019, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Воронежской области глава администрации Рамонского района госпитализирован, предположительно, после взрыва машины. Отмечается, что во время случившегося чиновник находился в автомобиле один.

«Около девяти утра, предположительно, произошел взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района. На месте работают экстренные службы… Пострадавший в больнице, угрозы жизни нет», - рассказали в администрации.

Отмечается, что еще не ясно, было ли случившееся покушением. На сайте администрации района сказано, что главой муниципального образования является Николай Фролов.