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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Воронежской области взорвался автомобиль главы района

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Воронежской области взорвался автомобиль главы района
Фото: pixabay.com

В Воронежской области глава администрации Рамонского района госпитализирован, предположительно, после взрыва машины. Отмечается, что во время случившегося чиновник находился в автомобиле один.

«Около девяти утра, предположительно, произошел взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района. На месте работают экстренные службы… Пострадавший в больнице, угрозы жизни нет», - рассказали в администрации.

Отмечается, что еще не ясно, было ли случившееся покушением. На сайте администрации района сказано, что главой муниципального образования является Николай Фролов.

АБ

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