Во Внуково заверили, что возгорания двигателя самолёта не было

//Происшествия 13+

25 декабря 2019, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

В московском аэропорту Внуково опровергли сообщения о том, что во время техобслуживания у одного из самолетов загорелся двигатель. Иинформация о ЧП появилась в Telegram-каналах.

В пресс-службе аэропорта заявили, что слухи о возгорании двигателя одного из самолётов во время мойки не подтвердились. «Информация не подтвердилась», - заверили в воздушной гавани.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы загорелся двигатель самолета Boeing 767-200. Также отмечалось, что хоть возгорание и было ликвидировано на месте, но впоследствии потребовалась замена некоторых элементов.