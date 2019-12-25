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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Во Внуково заверили, что возгорания двигателя самолёта не было

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Во Внуково заверили, что возгорания двигателя самолёта не было
Фото: pixabay.com

В московском аэропорту Внуково опровергли сообщения о том, что во время техобслуживания у одного из самолетов загорелся двигатель. Иинформация о ЧП появилась в Telegram-каналах.

В пресс-службе аэропорта заявили, что слухи о возгорании двигателя одного из самолётов во время мойки не подтвердились. «Информация не подтвердилась», - заверили в воздушной гавани.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы загорелся двигатель самолета Boeing 767-200. Также отмечалось, что хоть возгорание и было ликвидировано на месте, но впоследствии потребовалась замена некоторых элементов.

АБ

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