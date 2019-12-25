В Свердловской области девочка погибла во время игры с кошкой

В Свердловской области семилетняя девочка умерла во время игры с котом. Происшествие случилось в среду, 25 декабря, в городе Качканаре. Проводится доследственная проверка.
В региональном СУ СКР сообщили, что девочка играла с котом на диване и упала. Ребенок скончался на месте из-за перелома шейного позвонка.
«По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия — несчастный случай», - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что из-за смерти девочки решено перенести карнавальную лыжную гонку, теперь мероприятие назначено на 30 декабря.