В Свердловской области девочка погибла во время игры с кошкой

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25 декабря 2019, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В Свердловской области семилетняя девочка умерла во время игры с котом. Происшествие случилось в среду, 25 декабря, в городе Качканаре. Проводится доследственная проверка.

В региональном СУ СКР сообщили, что девочка играла с котом на диване и упала. Ребенок скончался на месте из-за перелома шейного позвонка.

«По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия — несчастный случай», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что из-за смерти девочки решено перенести карнавальную лыжную гонку, теперь мероприятие назначено на 30 декабря.