//Происшествия
13+
Воскресенск: тридцатидевятилетняя женщина нанесла тяжкий вред здоровью своей знакомой
25 декабря 2019, 17:13
[ «Аргументы Недели» ]
Источник: Подмосковье сегодня
Тридцатидевятилетняя женщина в подмосковном Воскресенске в ссоре ударила свою пожилую знакомую ножом в живот, та скончалась.
Тело женщины 1960 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружили рядом с селом Осташово.
«Установлена и доставлена в следственный отдел знакомая погибшей, женщина 1980 года рождения», - рассказали в полиции, уточнив, что подозреваемая поссорилась с жертвой во время застолья.
Возбуждено дело об убийстве.
Поделись с друзьями:
СЕ