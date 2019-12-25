Воскресенск: тридцатидевятилетняя женщина нанесла тяжкий вред здоровью своей знакомой

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25 декабря 2019, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Тридцатидевятилетняя женщина в подмосковном Воскресенске в ссоре ударила свою пожилую знакомую ножом в живот, та скончалась.

Тело женщины 1960 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружили рядом с селом Осташово.

«Установлена и доставлена в следственный отдел знакомая погибшей, женщина 1980 года рождения», - рассказали в полиции, уточнив, что подозреваемая поссорилась с жертвой во время застолья.

Возбуждено дело об убийстве.