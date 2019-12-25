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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Проблемы с интернетом вызвали сбои сервисов в аэропорту Нового Уренгоя

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Проблемы с интернетом вызвали сбои сервисов в аэропорту Нового Уренгоя
аэропорт, pixabay.com
В среду, 25 декабря, в аэропорту Нового Уренгоя были зафиксированы перебои в работе интернета. В пресс-службе авиагавани сообщили, что это негативно сказалось на функционировании некоторых сервисов.
 
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Перебои были замечены с 9.20 (7.20 по Москве) до 10.30 (8.30 по Москве). Уточняется, что проблемы с интернетом вызвали сложности с регистрацией пассажиров на рейсы. Некоторых путешественников и их багаж зарегистрировали в ручном режиме агенты по перевозкам и представители авиакомпаний. Сейчас все сервисы аэропорта работают в штатном режиме.
 
Напомним, ранее сегодня перебои в работе интернета наблюдались в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
ЕТ

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