Проблемы с интернетом вызвали сбои сервисов в аэропорту Нового Уренгоя

В среду, 25 декабря, в аэропорту Нового Уренгоя были зафиксированы перебои в работе интернета. В пресс-службе авиагавани сообщили, что это негативно сказалось на функционировании некоторых сервисов.

Перебои были замечены с 9.20 (7.20 по Москве) до 10.30 (8.30 по Москве). Уточняется, что проблемы с интернетом вызвали сложности с регистрацией пассажиров на рейсы. Некоторых путешественников и их багаж зарегистрировали в ручном режиме агенты по перевозкам и представители авиакомпаний. Сейчас все сервисы аэропорта работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сегодня перебои в работе интернета наблюдались в екатеринбургском аэропорту Кольцово.