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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Количество пострадавших при жесткой посадке Ми-8 увеличилось до 15

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Количество пострадавших при жесткой посадке Ми-8 увеличилось до 15
машина скорой помощи, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Днем в среду, 25 декабря, стало известно, что количество пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края возросло до 15 человек. Об этом заявили в Минздраве региона.

Подчеркивается, что после жесткой посадки госпитализировали двух человек, а остальным назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что во время взлета вертолет Ми-8 попал в снежный вихрь, вследствие чего была совершена аварийная посадка в аэропорту Байкит. У воздушного судна оказались повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Известно, что среди пострадавших командир экипажа.

ЕТ

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