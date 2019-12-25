Количество пострадавших при жесткой посадке Ми-8 увеличилось до 15

Днем в среду, 25 декабря, стало известно, что количество пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края возросло до 15 человек. Об этом заявили в Минздраве региона.

Подчеркивается, что после жесткой посадки госпитализировали двух человек, а остальным назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что во время взлета вертолет Ми-8 попал в снежный вихрь, вследствие чего была совершена аварийная посадка в аэропорту Байкит. У воздушного судна оказались повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Известно, что среди пострадавших командир экипажа.