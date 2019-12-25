Под Красноярском совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Утром в среду, 25 декабря, стало известно, что в Красноярском крае жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналистам сотрудники экстренных служб.

Подчеркивается, что в результате аварийной посадки вертолет опрокинулся на бок, вследствие чего травмы получили три человека.

В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. Информации о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не поступало.