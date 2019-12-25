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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Под Красноярском совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Под Красноярском совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
кабина пилота вертолета, pixabay.com

Утром в среду, 25 декабря, стало известно, что в Красноярском крае жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналистам сотрудники экстренных служб.

Подчеркивается, что в результате аварийной посадки вертолет опрокинулся на бок, вследствие чего травмы получили три человека.

В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. Информации о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не поступало.

ЕТ

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