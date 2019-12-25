Сбой парализовал работу аэропорта Кольцово

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25 декабря 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

аэропорт, pixabay.com

Утром в среду, 25 декабря, стало известно, что в работе аэропорта Кольцово произошел сбой, который парализовал работу авиагавани. Согласно последним данным, речь идет о неполадках в работе интернета.

Сбой был зафиксирован в 9:20 по местному времени. Данный инцидент негативно сказался на функционировании целого ряда сервисов. В частности, в терминалах не работали экраны с расписанием, также была приостановлена регистрация пассажиров на рейсы.

Подчеркивается, что специалисты смогли примерно за час восстановить работу сервисов. В причинах случившегося сейчас разбираются соответствующие службы.