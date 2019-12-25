Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Сбой парализовал работу аэропорта Кольцово

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Сбой парализовал работу аэропорта Кольцово
аэропорт, pixabay.com

Утром в среду, 25 декабря, стало известно, что в работе аэропорта Кольцово произошел сбой, который парализовал работу авиагавани. Согласно последним данным, речь идет о неполадках в работе интернета.

Сбой был зафиксирован в 9:20 по местному времени. Данный инцидент негативно сказался на функционировании целого ряда сервисов. В частности, в терминалах не работали экраны с расписанием, также была приостановлена регистрация пассажиров на рейсы.

Подчеркивается, что специалисты смогли примерно за час восстановить работу сервисов. В причинах случившегося сейчас разбираются соответствующие службы.

ЕТ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Немецкий журналист Йорг Кронауэр сделал резонансное заявление. По мнению сотрудника издания Junge Welt, учения стран НАТО "Защитник Европы" станут для Альянса репетицией наступления на Россию.

Немецкий журналист Йорг Кронауэр сделал резонансное заявление. По мнению сотрудника издания Junge Welt, учения стран…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Севастополь утром в среду, 25 декабря, прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга. К настоящему моменту состав уже пересек Керченский пролив и прибыл…

//новости ан

//новости ан

Королева Великобритании расстроила поклонников, убрав фотографию принца Гарри и его жены со своего стола. Обычно она лично выбирает снимки, которые видны в кадре во время…

//новости ан

//новости ан

Певица, супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала в Инстаграм фото в интересном купальнике - слитном, но живот открыт. Судя по подписи к снимку…

Российский продюсер Евгений Морозов рассказал, кто из российских артистов пользуется наибольшим спросом в период новогодних корпоративов. По его словам, пятерка самых…

//новости ан

//новости ан

Китаю суждено стать зачинщиком Третьей мировой войны. Такого мнения придерживался преподобный Аристоклий Афонский, говорится в публикации, появившейся некоторое время…

//новости ан

//новости ан