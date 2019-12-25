В Приморье пассажирский автобус насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

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25 декабря 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

пешеходный переход, pixabay.com

В Уссурийске пассажирский автобус насмерть сбил девочку на пешеходном переходе. К настоящему моменту по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Приморье возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в районе дома № 18 по Владивостокскому шоссе 60-летний водитель пассажирского автобуса допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по "зебре". После этого транспортное средство врезалось в две иномарки на полосе встречного движения.

Семилетний ребенок от полученных травм скончался в реанимации. Одна из пассажирок автобуса – 10-летняя девочка – получила сотрясение мозга.