В Приморье пассажирский автобус насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

В Уссурийске пассажирский автобус насмерть сбил девочку на пешеходном переходе. К настоящему моменту по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Приморье возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в районе дома № 18 по Владивостокскому шоссе 60-летний водитель пассажирского автобуса допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по "зебре". После этого транспортное средство врезалось в две иномарки на полосе встречного движения.
Семилетний ребенок от полученных травм скончался в реанимации. Одна из пассажирок автобуса – 10-летняя девочка – получила сотрясение мозга.