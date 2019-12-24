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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В городе Клинцы мужчина убил жену на глазах маленькой дочки

, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

В городе Клинцы мужчина убил жену на глазах маленькой дочки
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В городе Клинцы Брянской области во вторник, 24 декабря, мужчина убил жену на глазах их маленькой дочки. Инцидент произошел около школы номер 3 в райне  Стодол.

53-летний Самвел и 43-летняя Лариса воспитывали троих детей. Она работала медсестрой в городской больнице. Он занимался предпринимательством, торговал на местном рынке.

Как говорят местные жители, мужчина мог застрелить супругу из-за ревности, якобы накануне она подала заявление на развод. Самвел сначала убил Ларису, потом пытался покончить с собой. На месте происшествия работают следователи.
Без мамы остались трое детей.

ИЧ

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