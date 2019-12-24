В городе Клинцы мужчина убил жену на глазах маленькой дочки

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24 декабря 2019, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В городе Клинцы Брянской области во вторник, 24 декабря, мужчина убил жену на глазах их маленькой дочки. Инцидент произошел около школы номер 3 в райне Стодол.

53-летний Самвел и 43-летняя Лариса воспитывали троих детей. Она работала медсестрой в городской больнице. Он занимался предпринимательством, торговал на местном рынке.

Как говорят местные жители, мужчина мог застрелить супругу из-за ревности, якобы накануне она подала заявление на развод. Самвел сначала убил Ларису, потом пытался покончить с собой. На месте происшествия работают следователи.

Без мамы остались трое детей.