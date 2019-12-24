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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Петербургской квартире найдено тело маленького ребенка

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Петербургской квартире найдено тело маленького ребенка
Фотобанк АН

В одной из квартир Петербурга было обнаружено тело новорожденного ребенка. По факту произошедшего проходит проверка. 

В сообщение Следственного комитета говорится, что 23 декабря в квартире одного из домов Приморского районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело младенца. Следователи осмотрели место происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти новорожденного.

Позже, на основе полученных данных, будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, мать ребенка, предположительно, была госпитализирована после родов на дому, которые у нее принимала акушерка, занимающаяся частной практикой после выхода на пенсию.

ЕЧ

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