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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Депутат Госдумы сказал, что треть школьников заявляет о нехватке глубоких знаний

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Депутат Госдумы сказал, что треть школьников заявляет о нехватке глубоких знаний
фото: pixabey

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина заявила, что сами школьники ощущают необходимость изменений в системе образования.

«Фактически треть детей говорит о том, что им не хватает глубоких знаний по предметам. И мы видим, что из года в год эта потребность возрастает. Причинами тому являются где-то отсутствие учителей, где-то учебников, также недостаток лабораторного оборудования, которое дает возможность понять физические или химические явления, а не просто выучить страницы учебников», -подчеркнула эксперт. 

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