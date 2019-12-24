Депутат Госдумы сказал, что треть школьников заявляет о нехватке глубоких знаний

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24 декабря 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина заявила, что сами школьники ощущают необходимость изменений в системе образования.

«Фактически треть детей говорит о том, что им не хватает глубоких знаний по предметам. И мы видим, что из года в год эта потребность возрастает. Причинами тому являются где-то отсутствие учителей, где-то учебников, также недостаток лабораторного оборудования, которое дает возможность понять физические или химические явления, а не просто выучить страницы учебников», -подчеркнула эксперт.