Стрелок с Лубянки, возможно, был связан с терористами. Версия будет проверяться

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24 декабря 2019, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Фотобанк АН

Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к террористическим организациям. К делу подключились сотрудники службы, занимающейся защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом.

Предполагается, что Манюров может быть связан с террористами. В его контактах найдены лица, подозреваемые в причастности к данного рода деятельности. Сейчас информация проверяется по телефонным звонкам, денежным переводам, записным книжкам, изъятым в квартире Евгения.

Скорее всего, в дальнейшем в дело добавят статью о терроризме. На данный момент, оно расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.