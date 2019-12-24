Электросталь: восемнадцатилетняя девушка ударила ножом бойфренда

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24 декабря 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Молодая девушка в ссоре ударила ножом своего молодого человека в поселке Елизаветино подмосковной Электростали.

Инцидент произошел в квартире 21-летнего молодого человека в Центральном переулке, где он жил со своей девушкой 2001 года рождения. По данным спецслужб, молодые люди поссорились во время застолья, и девушка ударила бойфренда ножом. Молодого человека увезли в центральную горбольницу Электростали, а на девушку завели дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Ее оставили под подпиской о невыезде.