Челябинск: воспитанникам вручили просроченные подарки

В Челябинске в детском саду малышам выдали просроченные подарки. По словам родителей, конфеты покрыты плесенью, а на самих коробках символ уходящего года - поросёнок - заклеен новой наклейкой – мышонком.
Заведующая утверждает, что поставщик просто использовал прошлогоднюю упаковку, поэтому поверх старых этикеток наклеил новые, а вот сладости там свежие и сертифицированные.
«Поели, но сегодня утром выяснилось, что у меня старшие дети, извините, из туалета не выходят. Мы пытались договориться с заведующей, что не хотим эти ваши сладкие подарки. Давайте игрушки, развивающие игры. Но категорически «нет» нам сказали», - сообщила жительница Челябинска.