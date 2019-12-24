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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Челябинск: воспитанникам вручили просроченные подарки

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Челябинск: воспитанникам вручили просроченные подарки
фото: pixabey

В Челябинске в детском саду малышам выдали просроченные подарки. По словам родителей, конфеты покрыты плесенью, а на самих коробках символ уходящего года - поросёнок - заклеен новой наклейкой – мышонком.

Заведующая утверждает, что поставщик просто использовал прошлогоднюю упаковку, поэтому поверх старых этикеток наклеил новые, а вот сладости там свежие и сертифицированные.

«Поели, но сегодня утром выяснилось, что у меня старшие дети, извините, из туалета не выходят. Мы пытались договориться с заведующей, что не хотим эти ваши сладкие подарки. Давайте игрушки, развивающие игры. Но категорически «нет» нам сказали», - сообщила жительница Челябинска. 

СЕ

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