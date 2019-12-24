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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Иркутск: из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Иркутск: из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину
фото: pixabey

В половине девятого утра 23 декабря в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Байкальской. К месту были направлены пять единиц пожарной техники и 18 человек личного состава. На момент прибытия пожарных расчётов из окон квартиры на восьмом этаже шёл густой дым. На балконе от дыма спасался мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пока автолестница устанавливалась на свободное место, пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы выводили с верхних этажей жильцов и вскрывали запертую изнутри железную дверь квартиры на восьмом этаже. Открыв её и сбив пламя, огнеборцы добрались до балкона и с помощью спасательного устройства эвакуировали пострадавшего по лестничным маршам на улицу.

СЕ

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