Иркутск: из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину

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24 декабря 2019, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В половине девятого утра 23 декабря в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Байкальской. К месту были направлены пять единиц пожарной техники и 18 человек личного состава. На момент прибытия пожарных расчётов из окон квартиры на восьмом этаже шёл густой дым. На балконе от дыма спасался мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пока автолестница устанавливалась на свободное место, пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы выводили с верхних этажей жильцов и вскрывали запертую изнутри железную дверь квартиры на восьмом этаже. Открыв её и сбив пламя, огнеборцы добрались до балкона и с помощью спасательного устройства эвакуировали пострадавшего по лестничным маршам на улицу.