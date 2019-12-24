Во время домашних родов скончался ребенок

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24 декабря 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

Фотобанк АН

В Санкт-Петербурге скончался младенец. Известно, что ребенок умер в результате родов на дому. За услуги врача - акушера заплатили 80 тысяч рублей, но это не смогло спасти малыша.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего. Тело мальчика нашли 23 декабря в квартире дома. Как выяснилось, молодая женщина, находясь на последнем месяце беременности, решила рожать дома. По этому поводу, она обратилась за помощью к владелице семейного клуба, которая в прошлом работала акушером-гинекологом.

Точная причина смерти ребенка будет установлена экспертизой. Но уже сейчас понятно: младенец родился живым. Он перестал подавать признаки жизни спустя несколько минут после появления на свет. Медики лишь констатировали смерть ребенка и отправили его маму в Первый Медицинский Университет имени Павлова.

Акушерка, принимавшая роды, в ближайшее время будет допрошена следователями.

Домашние роды происходят дома, в отличие от родов в роддоме или медицинском учреждении. Они бывают запланированными и незапланированными, с акушерской или без акушерской помощи. Обычно сопровождаются врачом.