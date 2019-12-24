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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В ходе вечеринки в центре Москвы из окна выпала девушка

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

В ходе вечеринки в центре Москвы из окна выпала девушка
машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что девушка выпала из окна во время вечеринки в центре Москвы. Согласно последней информации, пострадавшая оказалась в палате реанимации после праздника.

Происшествие случилось минувшей ночью в одной из антикофеен на Бауманской улице. Соответствующую информацию предоставил сегодня осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.

Девушка получила различные травмы и была оперативно госпитализирована в одну из больниц Москвы. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку. Выясняется, при каких обстоятельствах участница вечеринки потеряла равновесие и выпала из окна.

ЕТ

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