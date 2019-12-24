В ходе вечеринки в центре Москвы из окна выпала девушка

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что девушка выпала из окна во время вечеринки в центре Москвы. Согласно последней информации, пострадавшая оказалась в палате реанимации после праздника.
Происшествие случилось минувшей ночью в одной из антикофеен на Бауманской улице. Соответствующую информацию предоставил сегодня осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.
Девушка получила различные травмы и была оперативно госпитализирована в одну из больниц Москвы. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку. Выясняется, при каких обстоятельствах участница вечеринки потеряла равновесие и выпала из окна.