Историку Олегу Соколову продлили арест

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, продлил срок ареста. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Согласно последней информации, суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Олега Соколова до 9 апреля будущего года.

Напомним, в начале ноября доцента СПбГУ вытащили из реки Мойки в центре Санкт-Петербурге. При себе у мужчины был рюкзак с женскими руками. Впоследствии он признался, что жестоко убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко в ходе конфликта.