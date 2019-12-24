В Свердловской области пассажирский автобус вылетел с трассы после ДТП

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24 декабря 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета Каменский рабочий

зимняя дорога, pixabay.com

Утром во вторник, 24 декабря, в районе Каменска-Уральского в Свердловской области случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который после столкновения вылетел с трассы.

Три легковушки и пассажирский рейсовый автобус столкнулись на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Согласно предварительной информации, в результате случившегося ни один человек не пострадал. На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Подчеркивается, что в момент ЧП на трассе были сложные дорожные условия из-за недавнего снегопада.